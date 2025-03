Bayern-Spekulationen: VfB glaubt an Stiller-Verbleib

Beim VfB Stuttgart sorgt man sich nicht, dass Angelo Stiller (23) im Sommer einen Tapetenwechsel anstreben wird. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagt der ‚Bild‘: „Das ist kein Thema, was es bei uns derzeit auf die Tagesordnung schafft. Der Spieler hat sich ohne jedes Wenn und Aber an den VfB vertraglich gebunden und wir wissen sehr genau, was wir an Angelo haben. Und genau damit ist das Thema abschließend behandelt.“ Stillers kürzlich bis 2028 verlängerter Vertrag enthält dem Vernehmen nach eine 40 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel, die nach der Saison 2025/26 gezogen werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler war 2023 für 5,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum VfB gewechselt, mauserte sich dort zum A-Nationalspieler. In den vergangenen Monaten wurde unter anderem dem FC Barcelona und dem FC Liverpool Interesse an Stiller nachgesagt. Die ‚Bild‘ bringt Stiller zudem bei seinem Ex-Klub FC Bayern (2010 bis 2021) ins Gespräch für den Fall, dass Joshua Kimmich (30) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.