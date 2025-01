Bester Stürmer der Liga: Schalke holt Ba an Bord

Pape Meïssa Ba verschlägt es in die 2. Bundesliga. Der FC Schalke verkündet den Transfer des Goalgetters offiziell. Königsblau stattet den Senegalesen mit einem bis 2028 datierten Vertrag aus.

Dem Vernehmen nach fließen ein halbes Jahr vor Vertragsende 300.000 Euro an Grenoble Foot. Schalke schnappt sich derweil den aktuell besten Stürmer der Ligue 2 (zehn Treffer nach 18 Partien).

„Mit Pape Meïssa Ba erweitern wir unsere personellen Optionen in der Offensive. Er hat seine Torgefährlichkeit in Frankreich unter Beweis gestellt, 21 Tore in eineinhalb Jahren für Grenoble sind bemerkenswert. Wir haben uns intensiv mit seinem Profil befasst und sehen ihn als sinnvolle Verstärkung für unseren Kader. Wir sind froh, dass er sich jetzt schon für Schalke 04 entschieden hat“, erklärt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Ba selbst fügt an: „Es fühlt sich für mich richtig an, jetzt den Schritt nach Deutschland in die 2. Bundesliga zu gehen. Wir haben gute Gespräche geführt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun Spieler von Schalke 04 bin. Ich will mein Bestes für den Klub geben.“

Ursprünglich wollte S04 den 27-jährigen Rechtsfuß im Sommer ablösefrei an Bord holen. Aufgrund der angespannten personellen Situation – Mittelstürmer Emil Höjlund fällt verletzungsbedingt noch eine Weile aus – wurde der Transfer jetzt vorgezogen.