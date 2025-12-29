Perin vor schnellem Juve-Abflug

Der FC Genua arbeitet an einer Rückkehr von Mattia Perin. Nach Informationen von Matteo Moretto hat der Serie A-Vertreter eine mündliche Einigung mit dem 33-jährigen Torhüter erzielt. Perin steht noch bis 2027 bei Juventus Turin unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil nähern sich auch die Vereine in den Verhandlungen weiter an. Moretto zufolge steht eine Ablöse von einer Million Euro im Raum. Genua möchte den Deal schnell abwickeln, möglicherweise gelingt dies ja noch in dieser Woche.