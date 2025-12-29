Menü Suche
Perin vor schnellem Juve-Abflug

von Lukas Weinstock - Quelle: Matteo Moretto
Mattia Perin bestaunt das Spiel von der Bank aus @Maxppp

Der FC Genua arbeitet an einer Rückkehr von Mattia Perin. Nach Informationen von Matteo Moretto hat der Serie A-Vertreter eine mündliche Einigung mit dem 33-jährigen Torhüter erzielt. Perin steht noch bis 2027 bei Juventus Turin unter Vertrag.

Derweil nähern sich auch die Vereine in den Verhandlungen weiter an. Moretto zufolge steht eine Ablöse von einer Million Euro im Raum. Genua möchte den Deal schnell abwickeln, möglicherweise gelingt dies ja noch in dieser Woche.

