Costa findet neuen Klub

Diego Costa (32) steht offenbar vor einer Rückkehr in sein Geburtsland Brasilien. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge befindet sich der aktuell vereinslose Torjäger in aussichtsreichen Verhandlungen mit SE Palmeiras. Der brasilianische Erstligist bietet Costa demnach einen Zweijahresvertrag mit einem Jahresalär von rund drei Millionen Euro.

Es laufe auf eine zeitnahe Einigung hinaus. Seit Jahresbeginn ist Costa vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Atlético Madrid in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Seitdem wurde er unter anderem in England, China und in arabischen Staaten gehandelt.