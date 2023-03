Ajorque über Mainz-Wechsel: „Absolut richtige Entscheidung“

Ludovic Ajorque hat seinen gescheiterten Transfer zu Hertha BSC abgehakt. Im Interview mit dem ‚kicker‘ danach gefragt, ob er angesichts der aktuellen Tabellensituation sogar froh sei, beim FSV Mainz 05 und nicht in Berlin gelandet zu sein, antwortet der Stürmer: „Das war wohl Schicksal. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier bin bei einem sehr familiären Klub, in dem ich mich sehr wohlfühle. Am Ende des Tages war es die absolut richtige Entscheidung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-jährige Franzose stand im Sommer 2022 kurz vor dem Wechsel zur Hertha, blieb schlussendlich aber bei Racing Straßburg. Ein halbes Jahr später zog es ihn nach Mainz, wo Ajorque in seinen ersten neun Bundesliga-Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage kommt.

Lese-Tipp

Niederlechner: „Mannschaft steht hinter Schwarz“