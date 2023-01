Italien-Interesse an Borré

- Quelle: as

Rafael Borré (27) weckt immer größere Begehrlichkeiten im Ausland. Inzwischen interessiert sich mit US Cremonese auch ein Verein aus der italienischen Serie A für den kolumbianischen Angreifer von Eintracht Frankfurt. Das berichtet die ‚as‘. Die Norditaliener sollen die Hessen schon kontaktiert und sich nach einer halbjährigen Leihe mit anschließender Kaufoption erkundigt haben.

Am gestrigen Sonntag heizte Borrés Berater Martin Araoz ordentlich die Gerüchte an, indem er den Wechselwunsch seines Klienten öffentlich machte. Ziel des Spielerlagers sei, zu Ex-Klub River Plate zurückzukehren. Zuvor war bekannt geworden, dass der mexikanische Erstligist Tigres UANL mit einem Angebot von fast zehn Millionen Euro in Frankfurt vorstellig geworden ist. Noch sperrt sich die Eintracht allerdings gegen Borrés Abschied.

