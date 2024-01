Nach Härtetest: Gladbach lässt Itakura ziehen

Borussia Mönchengladbach hat keine Einwände mehr gegen die Teilnahme von Ko Itakura am Asien-Cup. Nach bestandenem Härtetest im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles (3:2) am Samstag ließ der Bundesligist seinen 26-jährigen Innenverteidiger zurück zum japanischen Nationalteam reisen. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung hervor.

Die Borussia zeigt Verständnis für den Wunsch des Verbands und bestätigt, dass Itakura die erforderliche Fitness nach seiner Genesung von einer Knöchelverletzung unter Beweis gestellt hat. „Der Asien-Cup ist für die asiatischen Nationen ein großes Turnier, ähnlich wie die Europameisterschaft für die europäischen Nationen. Wir respektieren daher den Wunsch des japanischen Verbands, Ko bei diesem wichtigen Wettbewerb dabei zu haben“, sagt Sportchef Roland Virkus.