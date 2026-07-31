Manchester United streckt die Fühler nach Lewis Hall aus. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, loten die Red Devils die Ablöseforderung von Newcastle United für den englischen Nationalspieler aus. Da der 21-Jährige bei den Magpies allerdings noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, dürfte eine Verpflichtung kostspielig werden.

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United beobachtet Hall bereits seit März und ist gewillt, in diesem Sommer Geld für einen neuen Linksverteidiger in die Hand zu nehmen. Da Platzhirsch Luke Shaw (31) ins letzte Vertragsjahr geht und Tyrell Malacia (26) den Verein nach Ablauf seines Kontrakts ablösefrei verlassen hat, sieht der englische Rekordmeister auf der Position Handlungsbedarf. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden in der Vergangenheit mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht.