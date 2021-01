M'gladbach: Koné kommt sofort und wird verliehen

Angesichts eines 2022 auslaufenden Vertrags bereitet sich Borussia Mönchengladbach auf den Abgang von Denis Zakaria vor. Wer auf den Schweizer Mittelfeldmotor folgen soll, ist bereits klar: Kouadio Koné vom französischen Zweitligisten FC Toulouse.

FT hatte bereits in der vergangenen Woche exklusiv vom konkreten Interesse der Gladbacher am 19-Jährigen berichtet. Nun steht der Transfer vor dem Abschluss.

Laut ‚RMC‘ soll Koné bereits in der laufenden Transfer-Periode an den Niederrhein wechseln, anschließend aber an Toulouse zurückverliehen werden. Trainer Patrice Garande bestätigt: „Er wird die Saison in Toulouse beenden.“

Zakaria-Nachfolger

Koné ist wie Zakaria ein Box-To-Box-Spieler. Trotz seines jungen Alters zählt der französische U18-Nationalspieler bei seinem Klub regelmäßig zum Stammpersonal. Im Sommer soll er dann in Mönchengladbach durchstarten.