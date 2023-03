FC Bayern: Tür für Kane offen – hohes Preisschild macht Sorgen

Eric Maxim Choupo-Moting erzielte beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart am gestrigen Samstag bereits seinen 16. Saisontreffer. Belohnt für seine starke Saison wurde der Stürmer in dieser Woche mit einer Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung. Als klare Nummer eins im Sturm des FC Bayern ist der 33-Jährige für die kommende Saison aber nicht eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Erstmal sind wir froh, dass wir Choupo haben. Was im Sommer passiert, kann ich noch nicht sagen“, sagte Hasan Salihamidzic nach dem Sieg in Stuttgart bei ‚Sky‘. In München hofft man wohl weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit Harry Kane.

Lese-Tipp

Vor CL-Kracher: Mbappé mit Kampfansage an Bayern

Auf Nachfrage, was die Unterschrift von Choupo-Moting in Bezug auf die Personalie Kane bedeutet, stellte der Bayern-Sportvorstand klar: „Gar nichts, das ist Blödsinn. Das ist jetzt überhaupt nicht unsere Überlegung. Wir haben erst einmal Choupo verlängert. Ich hoffe, dass er genauso weitermacht, weiter Tore schießt und dann schauen wir mal.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Spurs setzen hoch an

Kane steht noch bis 2024 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Verlängern will er bei den Spurs bislang nicht. Bleibt das so, muss sich Tottenham zum Saisonende wohl oder übel mit einem Verkauf beschäftigen.

Laut dem ‚Football Insider‘ wären die Londoner aber nur bei einem Angebot von mehr als 100 Millionen Pfund, umgerechnet also mehr als 113 Millionen Euro zu einem Verkauf bereit. Eine Summe, die die Bayern nicht problemlos aus dem Ärmel schütteln können. Ein drohender ablösefreier Weggang 2024 könnte den Preis für den 29-jährigen Nationalspieler aber noch reduzieren.