Pirlo-Klub will Berliner Nachwuchstalent

Teoman Gündüz aus der Hertha BSC-Jugend weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Laut der ‚Bild‘ macht vor allem Fatih Karagümrük aus der türkischen Süper Lig dem 18-Jährigen Avancen. Der Klub von Star-Trainer Andrea Pirlo klopfte bereits im Winter an. Im Sommer wäre der Mittelfeldmann ablösefrei zu haben, was das Interesse weiterer Vereine aus der Türkei sowie Italien auf den Plan ruft.

Sein Berater sagt zu einem möglichen Wechsel: „Teoman ist Berliner und natürlich ist Hertha erster Ansprechpartner. Wir avisieren kommenden Sommer den Sprung in die Bundesliga oder entsprechendes, damit er seine Qualität voll entwickeln kann. Das Ausland kann ein guter Weg für Talente der Junioren-Bundesliga sein, statt über die U23 zu gehen.“ Gündüz läuft seit 2013 für die Hertha auf. In der aktuellen U19-Bundesligasaison steuerte er in elf Partien 13 Treffer und einen Assist bei. Darüber hinaus kommt der U18-Nationalspieler der Türkei auf zehn Einsätze für die U23.

