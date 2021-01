Schalkes Erlöser: Sechs Fakten über Matthew Hoppe

Barça-Ausbildung

Der FC Barcelona ist bekannt für seine hervorragende Jugendausbildung. Und auch Hoppe kam in den Genuss – allerdings nicht vor Ort in La Masia, sondern in der Barça-Academy in Arizona. Dort sichten und entwickeln die Katalanen US-Stars der Zukunft.

Tore am Fließband in den USA

Erst in der U17 wurde Hoppe zum Mittelstürmer umgeschult – und traf in den USA dann gleich am Fließband. Für die U17 24 Mal in 30 Spielen, in der U19 folgten dann gar 29 Treffer in 23 Partien – eine sagenhafte Quote.

Ladehemmung in Deutschland

Jedoch auch eine Quote, die er nach seinem Wechsel 2019 zu Schalke 04 nicht mal annähernd halten konnte. In der abgebrochen A-Jugend-Bundesliga-Saison traf Hoppe nur dreimal in 17 Spielen. Trotzdem wurde er zur aktuellen Saison ins königsblaue Regionalliga-Team befördert. Dort war er in 15 Partien nur Joker, erzielte ein mickriges Tor. Und trotzdem folgte noch unter Manuel Baum der Sprung zu den Profis.

Drittjüngster Dreierpacker

Der neue Schalker Trainer Christian Gross setzt jetzt voll auf Hoppe auf der Neun. Das Vertrauen zahlte der US-Boy dann gestern eindrucksvoll zurück. Mit 19 Jahren und 302 Tagen wurde Hoppe beim 4:0 gegen Hoffenheim zum drittjüngsten Dreierpacker der Bundesliga-Geschichte. Nur Erling Haaland (2.) und Walter Bechthold (1.) waren noch jünger.

Erster Schalke-Dreierpack seit sechs Jahren

Zeitgleich war Hoppes Dreierpack auch der erste bei S04 seit rund sechs Jahren. Im Dezember 2014 traf der heutige Bayern-Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting mal dreifach gegen den VfB Stuttgart (4:0). Hoppe tat es ihm nun gleich – und schwang sich damit zum Schalker Erlöser und Hoffnungsträger auf.

Vertrag läuft aus

Einen Haken hat die Sache aber auch: Hoppes Vertrag bei S04 läuft am Saisonende aus. Trifft der Teenager weiterhin in der Bundesliga, wird das Interesse großer Klubs automatisch kommen. Und Schalke droht dann, nach Leon Goretzka, Max Meyer, Joel Matip, Sead Kolasinac und Co. mal wieder ein Eigengewächs ablösefrei zu verlieren. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.