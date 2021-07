Augsburg: Vargas will bleiben

Rubén Vargas wird wohl auch in der kommenden Spielzeit für den FC Augsburg auflaufen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, möchte der Schweizer für mindestens eine weitere Saison bei den Schwaben bleiben. Auch eine vorzeitige Verlängerung des bis 2024 laufenden Vertrags soll nicht gänzlich ausgeschlossen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war der Rechtsfuß immer wieder mit einem Abschied aus der Fuggerstadt in Verbindung gebracht worden. Das Thema soll nun aber vorerst vom Tisch sein. Stattdessen spielt der 22-Jährige auch in naher Zukunft in Augsburg, wo in bis dato 65 Pflichtspielen 13 Tore sowie sechs Assists auf seinem Konto stehen.