Entscheidung gefallen: Nächster Rauswurf beim BVB

Im Mai kehrte Sven Mislintat, der sich als Scout mehr als eine Dekade lang einen Namen als Diamantenauge gemacht hatte, zu Borussia Dortmund zurück. Es dauerte nicht lange, bis es intern knallte: Der Kaderplaner überschritt mehreren Berichten zufolge seinen Kompetenzbereich. Mit seinem Vorgesetzten, Sebastian Kehl, lag er nicht nur im Clinch, sondern trachtete laut der ‚Sport Bild‘ sogar nach dessen Job als Sportdirektor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Lars Ricken wiederum ist beiden Streithähnen überstellt und hat laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ nun eine Entscheidung getroffen: Mislintat muss sofort gehen, das soll sogar schon „zeitnah verkündet werden“. Ricken macht damit nach dem Rauswurf von Trainer Nuri Sahin und dem Ultimatum an Matthias Sammer, der nicht mehr parallel als BVB-Berater und TV-Experte arbeiten soll, weiter Tabula Rasa beim BVB.

Fragezeichen auch bei Kehl

Nicht gesichert ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ zudem Kehls Stellung. Durchaus paradox, schließlich schmeißt Ricken dessen potenziellen Nachfolger Mislintat nun raus. Außerdem verlängerte Dortmund mit Kehl erst vor 19 Tagen bis 2027. So dringend benötigte Verpflichtungen neuer Spieler blieben in diesem Winter jedoch bisher aus. Zeit bleibt noch bis zum Montag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und dann ist da ja noch die ungeklärte Trainerfrage. A-Jugend-Coach Mike Tullberg betreut gerade die Profis, wahrscheinlich mindestens noch für die Spiele am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Shakhtar Donezk und am Samstag (15:30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim. Gespräche mit Niko Kovac, der mindestens bis Saisonende übernehmen soll, liefen dagegen zäh. Der Ex-Bayern-Coach will nicht nur Feuerwehrmann sein, sondern eine Bleibe-Perspektive über den Sommer hinaus.