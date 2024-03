Köln: Schmitz-Entscheidung steht an

Bei Benno Schmitz zeichnet sich immer deutlicher ein Sommerabschied vom 1. FC Köln ab. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, will sich der Rechtsverteidiger in den kommenden „vier bis fünf Wochen für einen Verein entscheiden“. Ein Verbleib in der Domstadt ist derweil unwahrscheinlich. Jüngst berichtete der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘, dass Geschäftsführer Christian Keller sowie Lizenzspielleiter Thomas Kessler nach wie vor keine Anstalten unternehmen, den nach der Saison auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Nach sechs Jahren am Rhein könnte es den gebürtigen Münchner zu seinem früheren Mentor Steffen Baumgart und zum Hamburger SV ziehen. Dort wird sich wohl die RB Salzburg-Leihgabe Ignace Van der Brempt (21) im Sommer verabschieden, die Position hinten rechts wäre damit vakant. Schmitz galt als Baumgarts Vertrauenspieler, unter keinem Trainer kam der 29-Jährige häufiger zum Einsatz (80 Einsätze). Interesse am Rechtsfuß soll auch im Ausland bestehen.