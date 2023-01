BVB-Verlängerung: Noch kein Kontakt zu Reus

Borussia Dortmund lässt sich in der Zukunftsplanung mit Marco Reus offenbar Zeit. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben bislang noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem 33-Jährigen geführt. Am Saisonende kann Reus den BVB ablösefrei verlassen und schon jetzt einen ab Sommer gültigen Kontrakt bei einem neuen Verein unterschreiben. Interesse am Offensivspieler besteht vor allem aus Saudi-Arabien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ronaldo-Klub Al Nassr würde den BVB-Kapitän gerne in die Wüste lotsen und lockt dem Vernehmen nach mit einem üppigen Jahresgehalt. Doch auch andere Klubs haben angeklopft. Reus-Berater Dirk Hebel sagte zuletzt: „Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft. Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen.“

Lese-Tipp

Haller stellt Comeback in Aussicht: „In meinem Kopf keine Grenzen“