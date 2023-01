Unmoralisches Angebot? Al Nassr klopft bei Reus an

Die Fans von Borussia Dortmund müssen sich warm anziehen. Der Al Nassr FC aus Saudi-Arabien hat es offenbar auch auf Marco Reus abgesehen. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge zeigt der neue Klub von Cristiano Ronaldo Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des Offensivspielers von Borussia Dortmund.

Nach dem CR7-Deal will Al Nassr weitere Stars locken. Auch N’Golo Kanté (31) vom FC Chelsea und Eden Hazard (32) von Real Madrid stehen nach FT-Infos auf der Wunschliste. Luka Modric (37) ließ die Saudis bereits abblitzen.

Reus wartet

Der Vertrag des 33-jährigen Reus beim BVB läuft zum Saisonende aus. Bislang haben sich beide Seiten noch nicht auf eine Verlängerung verständigt – was wohl nicht zuletzt an den immer wiederkehrenden Verletzungen des Kapitäns liegt. Die unklare Situation in Dortmund ruft laut der ‚Daily Mail‘ auch Vereine aus England auf den Plan, die ihre Chance bei Reus wittern.

Klar ist: Rein finanziell kann die Borussia mit einem etwaigen Angebot aus Saudi-Arabien nicht mithalten. Reus selbst sieht seine Zukunft aber eigentlich weiterhin an der Strobelallee. Allzu lange sollte sich der BVB mit einem Angebot für den 48-fachen Nationalspieler aber nicht Zeit lassen. Die Konkurrenz liegt auf der Lauer.