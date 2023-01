Reus über Al Nassr-Gerücht: „Man wird sehen, was die Zukunft bringt“

Spielt Marco Reus ab Sommer zusammen mit Cristiano Ronaldo bei Al Nassr? Was zunächst als windiges Gerücht aus England ausgesehen hatte, wird nun tatsächlich konkreter.

„Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft. Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen“, bezog zunächst Reus-Berater Dirk Hebel Stellung.

Reus lässt BVB-Zukunft offen

In einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella spricht Reus nun selbst. „Dafür habe ich einen Berater, der sich um diese Dinge kümmert“, spielt das 33-jährige BVB-Urgestein den Ball zunächst zurück zu Hebel, um dann seine BVB-Zukunft offen zu lassen: „Natürlich schaut man voraus. Ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, ich muss mir Gedanken machen. Wir werden Gespräche führen und sehen, in welche Richtung es geht. Man wird sehen, was die Zukunft bringt.“

Reus plagte sich zuletzt mit Sprunggelenksproblemen herum, verpasste deshalb auch die WM in Katar. Entsprechend ruht der Fokus des Kapitäns auf seiner Fitness und der anstehenden Rückrunde: „Ich bin hier (Trainingslager in Marbella, Anm. d. Red.), um fit zu werden und die Mannschaft weiter anzutreiben, weil wir einiges aufzuholen haben. Darauf liegt mein Fokus.“