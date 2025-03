Werder vor Kaderumbruch

Beim SV Werder Bremen wird sich personell im Sommer einiges verändern. Dies kündigte Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ am heutigen Sonntag an: „Wir haben letztes Jahr gesagt: Wir wollen Stammspieler halten und haben keine Transfer-Erlöse erzielt. Dieses Jahr müssen wir das tun und wir brauchen Veränderungen, um den nächsten Schritt zu machen. Wir wissen, dass wir in den Kader eine gewisse Dynamik hineinbringen müssen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Angehen will Fritz besagten Umbruch am allerliebsten mit Cheftrainer Ole Werner. „Ziel und Anspruch ist es, mit Ole zu verlängern. Wir haben in ihn die totale Überzeugung. Wenn die sportliche Situation ruhiger ist, setzen wir uns zusammen, um die inhaltlichen und wirtschaftlichen Dinge zu besprechen“, so Fritz, der über den momentanen Stillstand in den Gesprächen der beiden Parteien sagt: „Ole ist auf mich zugekommen und sagte: ‚Clemens, ich will den Fokus aufs Hier und Jetzt legen. Alles andere können wir später besprechen.‘“