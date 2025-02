DFB: Neue Torwart-Option für Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte für das im März anstehende Nations-League-Viertelfinale gegen Italien (20. und 23.3.) einen überraschenden Namen aus dem Hut zaubern. Wie die ‚Bild‘ aus dem Umfeld der Nationalmannschaft erfahren hat, hat Torwart Robin Zentner gute Chancen auf eine Nominierung. Für den 30-Jährigen, der nur ein U17-Länderspiel in seiner Vita stehen hat, wäre es die erste Berufung ins DFB-Team.

Zentner gehört zu den formstärksten Keepern der Bundesliga. In 23 Ligaspielen spielte er neunmal zu Null. Auch dank der langjährigen Nummer eins stellen die 05er diese Saison hinter dem FC Bayern (19 Gegentreffer) die zweitbeste Defensive (24 Gegentreffer). Im DFB-Tor ist derweil in Abwesenheit der verletzten Marc-André ter Stegen (32, Patellasehnenriss) und Oliver Baumann (34, Plantarfaszienriss) Alexander Nübel (29) eingeplant. Erster Ersatz ist Stefan Ortega (32). Als Nummer drei darf sich womöglich Zentner in wenigen Wochen die Ehre geben.