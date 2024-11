Alderweireld kündigt Karriereende an

Toby Alderweireld beendet im Anschluss an die laufende Saison seine Karriere. In einem Interview mit ‚VTM Nieuws‘ macht der Innenverteidiger von Royal Antwerpen deutlich, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Bis dahin hat der 35-Jährige aber noch große Ziele mit dem Verein: „Mit einem Titel aufzuhören, wäre fantastisch.“

Alderweireld stand in seiner Karriere unter anderem für Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und Ajax Amsterdam auf dem Platz. Für die belgische Nationalmannschaft absolvierte der Abwehrspieler insgesamt 127 Länderspiele, ein Titel mit den Red Devils blieb ihm jedoch verwehrt.