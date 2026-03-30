Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder reagiert auf Coulibaly-Gerüchte

von Fabian Ley - Quelle: kicker
1 min.
Sportdirektor Peter Niemeyer (l.) und Karim Coulibaly von Werder Bremen @Maxppp

Peter Niemeyer hat zu den Wechselgerüchten um Abwehr-Juwel Karim Coulibaly (18) Stellung bezogen. Der ‚kicker‘ zitiert den Leiter Profifußball von Werder Bremen: „Wir nehmen wahr, dass in dieser Personalie Bewegung herrscht, aber da gibt es jetzt noch keine Tendenz, wie die nächsten Schritte aussehen könnten und ob das schon im Sommer so weit sein wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Coulibaly wird von zahlreichen Topklubs umgarnt, Gespräche mit Newcastle United und dem FC Chelsea soll es bereits gegeben haben. „Dass an einem Spieler mit diesem Profil ein großes Interesse mit viel Aufmerksamkeit besteht, ist natürlich klar“, so Niemeyer. Als Preisschild für den deutschen U18-Nationalspieler werden 40 bis 45 Millionen Euro gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Karim Coulibaly

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Karim Coulibaly Karim Coulibaly
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert