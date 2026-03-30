Werder reagiert auf Coulibaly-Gerüchte

Peter Niemeyer hat zu den Wechselgerüchten um Abwehr-Juwel Karim Coulibaly (18) Stellung bezogen. Der ‚kicker‘ zitiert den Leiter Profifußball von Werder Bremen: „Wir nehmen wahr, dass in dieser Personalie Bewegung herrscht, aber da gibt es jetzt noch keine Tendenz, wie die nächsten Schritte aussehen könnten und ob das schon im Sommer so weit sein wird.“

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Coulibaly wird von zahlreichen Topklubs umgarnt, Gespräche mit Newcastle United und dem FC Chelsea soll es bereits gegeben haben. „Dass an einem Spieler mit diesem Profil ein großes Interesse mit viel Aufmerksamkeit besteht, ist natürlich klar“, so Niemeyer. Als Preisschild für den deutschen U18-Nationalspieler werden 40 bis 45 Millionen Euro gehandelt.