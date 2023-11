„Schon immer mein Traum“: Reus spricht von BVB-Verlängerung

Marco Reus hat bestätigt, dass er sich eine Verlängerung seines Vertrags bei Borussia Dortmund gut vorstellen kann. „Es war schon immer mein Traum, in Dortmund zu spielen. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, diesen Weg bis jetzt gegangen zu sein und hoffentlich auch noch ein bisschen gehen zu können“, erklärte der Offensivspieler im Vorfeld der Champions League-Partie zwischen dem BVB und Newcastle United bei ‚Prime Video‘.

Reus fuhr fort: „Es ist einfach eine geile Zeit hier und warum sollte die enden? Die Geschichte kann weitergeschrieben werden.“ Das aktuelle Arbeitspapier des 34-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Erst im April dieses Jahres hatte er um ein Jahr in Dortmund verlängert.

Der 48-fache Nationalspieler ist seit 2012 für den BVB aktiv. Auch wenn er kein unumstrittener Stammspieler mehr ist und seine Kapitänsbinde im Sommer abtrat, zeigte Reus trotzdem zuletzt immer wieder, dass er für die Schwarz-Gelben nach wie vor sportlich wertvoll sein kann. In dieser Saison stehen für ihn in der Bundesliga zehn Einsätze – sieben von Beginn an – drei Tore und ein Assist zu Buche.