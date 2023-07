De Ligt über Kim: „Wird uns guttun“

Matthijs de Ligt blickt dem Konkurrenzkampf beim FC Bayern im Defensiv-Verbund gespannt entgegen. Mit Blick auf Neuzugang Min-jae Kim (26) sagt der Niederländer gegenüber ‚Sport1‘: „Er hat mit Napoli Großes vollbracht – in der Serie A, aber auch in der Champions League. Mit ihm, Dayot (Upamecano, Anm. d. Red.), Benji (Pavard) und mir haben wir nun vier sehr gute Innenverteidiger. Und wir brauchen Optionen, wenn wir in drei Wettbewerbern erfolgreich sein wollen.“

In der vergangenen Spielzeit, in der Lucas Hernández (27) die gesamte Rückrunde verletzungsbedingt ausfiel, „war das nicht so einfach“, ergänzt De Ligt, „weil wir alle drei bis vier Tage im Einsatz waren. Deshalb ist es gut für uns und den Trainer, dass wir mehrere Optionen haben.“ In seinem ersten Jahr beim FCB „habe ich viel gelernt“, resümiert der 23-Jährige, „als Spieler sowie als Person habe ich mich weiterentwickelt. Trotzdem ist noch Luft nach oben.“

