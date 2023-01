Real Sociedad: Merino-Verlängerung als „Fingerzeig“

Real Sociedad würde gerne mit Mikel Merino verlängern. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben die Basken Gespräche mit dem Mittelfeldspieler aufgenommen, um über eine Ausdehnung des Vertrags zu verhandeln. Noch bis 2025 läuft das aktuelle Arbeitspapier des spanischen Nationalspielers. Weiter berichtet die Zeitung, La Real wolle die Verlängerung mit einem der wichtigsten Leistungsträger als „Fingerzeig“ für weitere Stars sowie Talente im Klub nutzen, um sie von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen.

Merino wechselte 2018 von Newcastle United nach San Sebastián. Beim Europa League-Teilnehmer zählt der Linksfuß zu den unangefochtenen Stammspielern und kommt in der laufenden Saison bereits auf sieben Torbeteiligungen in 14 Liga-Einsätzen. In der Bundesliga kennt man den 26-Jährigen aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund, wo er in der Saison 16/17 ein glückloses Jahr verbrachte.

