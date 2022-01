Retsos bestätigt Bayer-Abschied

Panagiotis Retsos wird in Kürze bei Hellas Verona unterschreiben. „Am Montag werde ich den Medizincheck absolvieren“, kündigt der Innenverteidiger gegenüber der ‚Bild‘ an. Retsos wechselt dem Vernehmen nach ablösefrei in die Serie A, Bayer Leverkusen erhält eine finanzielle Beteiligung von 10 bis 15 Prozent bei einem zukünftigen Transfer.

Der 23-jährige Grieche war im Sommer 2017 für 17,5 Millionen Euro von Olympiakos Piräus zur Werkself gewechselt. Es folgten Leihen zu Sheffield United und der AS St. Étienne. Im Bayer-Trikot verbuchte Retsos in dieser Saison 221 Pflichtspielminuten.