Mit Wunschziel: Malen bittet um Wechsel

Donyell Malens Zeit bei Borussia Dortmund könnte in diesem Sommer enden. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge hat der 25-jährige Angreifer seinen „Wechselwunsch längst hinterlegt“. Malen strebe einen Transfer in die englische Premier League an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkrete Interessenten sind aktuell nicht bekannt, in den vergangenen Monaten kursierten lose Gerüchte um den FC Liverpool, Manchester United und den FC Arsenal. Der BVB stellt sich zwei Jahre vor Vertragsende bis zu 50 Millionen Euro Ablöse für den niederländischen EM-Fahrer vor, der beim Turnier in Deutschland zwei Treffer erzielte.

Lese-Tipp

Füllkrug: Zwei weitere Argumente für West Ham

Für 30 Millionen war Malen vor drei Jahren von der PSV Eindhoven gekommen. Die abgelaufene Saison schloss der Rechtsfuß mit 20 Scorerpunkten (15 Tore, fünf Assists) in 38 Pflichtspielen ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus seinem Traum von der Premier League machte Malen schon vor fünf Monaten keinen Hehl: „Da ich als Jugendspieler in England (bei Arsenal, Anm. d. Red.) gespielt habe, ist es ein großer Traum, noch in der Premier League zu spielen.“ Ob sich dieser Traum schon zur kommenden Saison erfüllt?