Sesko-Transfer besiegelt

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Benjamin Seskos Wechsel zu Manchester United ist in trockenen Tüchern. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der slowenische Stürmer den Medizincheck bestanden, zudem seien alle nötigen Dokumente und Verträge unterschrieben worden.

RB Leipzig kassiert für Sesko 76,5 Millionen Euro, 8,5 Millionen sind an Boni geknüpft. Die Sachsen hatten vor zwei Jahren 24 Millionen an RB Salzburg gezahlt. In 87 Spielen für Leipzig schoss der 22-Jährige 39 Tore.

