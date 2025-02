Flamengo interessiert: Arsenal trifft Jorginho-Entscheidung

Der FC Arsenal will Jorginho in diesem Winter nicht gehen lassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Verantwortliche von Flamengo mit den Arsenal-Bossen getroffen, um über einen Transfer zu verhandeln, doch die Gunners wollen den 33-jährigen Mittelfeldmann nicht während der Saison abgeben. In London steht der italienische Nationalspieler (57 Länderspiele) noch bis zum Saisonende unter Vertrag.

Aus diesem Grund steht der brasilianische Erstligist noch immer mit Jorginho in Kontakt. Der Haupstadtklub arbeitet aktuell an einem ablösefreien Transfer im Sommer, denn auch Jorginho steht einem Wechsel in sein Geburtsland offen gegenüber.