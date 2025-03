Keine Reue: Malen verrät Grund für Villa-Wechsel

Ian Maatsen (23) war ein wichtiger Grund für Donyell Malens (26) Wechsel von Borussia Dortmund zu Aston Villa im Winter. Das verrät der Angreifer, den es im Januar für 25 Millionen Euro vom BVB in die Premier League zog, gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Ich bin gut mit ihm befreundet. Wir haben über den Verein, die Stadt und alles andere gesprochen. Es war positiv, also hat er geholfen.“ Maatsen spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Schwarz-Gelb, im Sommer folgte dann der Wechsel vom FC Chelsea nach Birmingham.

Nach Startschwierigkeiten ist der Linksverteidiger mittlerweile bei den Villans angekommen – was man von Malen noch nicht wirklich behaupten kann. Der Niederländer wurde für die Champions League nicht registriert, in der Liga wartet er nach sechs meist kurzen Einsätzen noch auf seinen ersten Scorerpunkt. „Ich bin einfach froh, hier zu sein und es wirklich zu genießen. Man kommt hierher, um gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Das gefällt mir sehr gut“, so Malen, der seinen BVB-Abgang demzufolge nicht bereut.