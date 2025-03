Heidenheim verhindert Keller-Abgang

Thomas Keller (25) schwört dem 1. FC Heidenheim aller Voraussicht nach die Treue. Der Innenverteidiger steht unmittelbar vor einer Verlängerung seines nur noch bis zum Sommer befristeten Vertrags, berichtet ‚Sky‘. Lediglich Details seien zu klären, bis der Bundesligist Vollzug vermelden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keller war 2022 ablösefrei vom FC Ingolstadt an die Brenz gewechselt. In Heidenheim hatte Keller lange mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen, erst im Dezember kehrte er in den Spieltagskader zurück. Seitdem stehen vier Einsätze für den früheren deutschen U20-Nationalspieler zu Buche.