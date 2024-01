Hashioka: Bochum zieht den Kürzeren

Der VfL Bochum geht im Rennen um Daiki Hashioka (24) leer aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Rechtsverteidiger am heutigen Montag zum Medizincheck bei Luton Town erwartet und im Anschluss einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreiben.

Der Tabellen-18. der Premier League zahlt laut ‚Telegraph‘ zwei Millionen Euro Ablöse an die VV St. Truiden. Für die Belgier bestritt Hashioka in dieser Saison 19 Pflichtspiele (zwei Tore, zwei Assists). Interesse am siebenfachen japanischen Nationalspieler hatten auch die Bochumer signalisiert, wollten aus Kostengründen aber erst im Sommer zuschlagen.