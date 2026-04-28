Der BVB-Plan mit Inácio

Samuele Inácio soll bei Borussia Dortmund die Zukunft gehören. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist bereits ein neuer Profivertrag bis 2030 vorbereitet. Aktuell steht das 18-jährige Offensivtalent nur noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag.

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Der neue Vertrag soll Inácio mit einem deutlichen Gehaltssprung versüßt werden. Laut der Boulevardzeitung streicht der Italiener momentan 150.000 Euro pro Jahr ein. BVB-Trainer Niko Kovac hält große Stücke auf den Youngster, setzte in seit Ende Februar viermal ein.