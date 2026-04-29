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Premier League

Kolo Muani jetzt ein Schnäppchen

von Lukas Hörster - Quelle: Tuttosport
1 min.
Randal Kolo Muani freut sich über seinen Treffer @Maxppp

Randal Kolo Muani ist im Sommer für einen Bruchteil der einst für ihn gezahlten Ablöse zu haben. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, fordert Paris St. Germain nur noch 30 Millionen Euro für den französischen Nationalstürmer, der aktuell an Tottenham Hotspur verliehen ist. In London erlebt der 27-Jährige eine Saison zum Vergessen (nur ein Premier League-Treffer).

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Besser lief es für Kolo Muani in der vergangenen Rückrunde, als er leihweise für Juventus Turin am Ball war. Mit zehn Toren und drei Vorlagen in 20 Spielen hinterließ der schnelle Rechtsfuß einen guten Eindruck. Dem Vernehmen nach steht er für die kommende Spielzeit schon bei der Alten Dame im Wort – sofern diese das nötige Kleingeld aufbringen kann. 2023 war Kolo Muani noch für rund 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu PSG gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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