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Bundesliga

BVB: Alles klar bei Inácio?

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
Samuele Inácio im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Borussia Dortmund kann sich offenbar gute Chancen auf eine Verlängerung mit Samuele Inácio (18) ausrechnen. Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge sieht der Youngster „seine Zukunft beim BVB“. Ein frischer Profikontrakt bis 2030, der mit einem deutlichen Gehaltssprung einhergehen würde, liegt schon bereit.

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Nach aktuellem Stand der Dinge würde Inácio im Sommer in sein letztes Vertragsjahr einbiegen. In Dortmund plant man aber langfristig mit dem Angreifer, der beim jüngsten 4:0-Sieg über den SC Freiburg über 74 Minuten auf dem Feld stand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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