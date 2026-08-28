Carles Martínez hat noch einmal deutlich gemacht, dass sich Robert Andrich (31) bei Bayer Leverkusen auf dem Abstellgleis befindet. Auf die Frage auf der heutigen Pressekonferenz, ob sich an der Situation des erfahrenen Defensivallrounders durch den Verkauf von Exequiel Palacios (27/Ipswich Town) und der Stoffwechselerkrankung von Kennet Eichhorn (17) etwas ändern würde, lieferte der neue Cheftrainer eine vielsagende Antwort: „Ehrlich gesagt, rede ich nicht mit ihm. Die Einschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt dieselbe. Er war verletzt und hat in der vergangenen Woche nicht gespielt.“

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Martínez weiter: „Natürlich ist die Situation nach dem Abgang von Palacios nicht identisch. Aber ich kann meine Einstellung nicht ändern, wenn ich noch nicht mit Robert gesprochen habe. Wenn sich etwas verändert, werde ich mit ihm sprechen. Wir werden sehen, was auf dem Transfermarkt und in den kommenden Tagen passiert. Wenn alles klar ist, werde ich mit allen Spielern sprechen.“ Die Bayer-Bosse haben Andrich einen Wechsel nahegelegt, als möglicher Abnehmer wurde zuletzt RB Leipzig ins Spiel gebracht.