Hummels: „Ich wollte unbedingt ein Abenteuer erleben“

Mats Hummels bewertet seinen Wechsel zur AS Rom nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile positiv. „Ich wollte unbedingt ein Abenteuer erleben, etwas, das ich bisher noch nicht hatte und mich aus der Komfortzone herausholt“, begründet der 36-Jährige gegenüber ‚DAZN‘ und führt aus: „Es ist genau das passiert, was ich wollte. Es gab schwierige Zeiten, es gab sehr schöne Zeiten. Auch in den schwierigen Zeiten muss man einfach bei sich bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Hummels hätte der Start in Rom nicht schlechter laufen können: „Ich bin hergekommen und hatte mit Daniele De Rossi Gespräche über die Spielweise und meine Rolle. Dann war er nach meiner Ankunft keine zwei Wochen mehr da.“ De Rossi-Nachfolger Ivan Juric hatte dann kaum Vewendung für den Weltmeister. „Ich nehme solche Dinge immer mit Humor. Ich habe es fast ironisch gesehen, weil mir klar war, dass wenn ich weiter trainiere und arbeite, irgendwann zwangsläufig auch meine Zeit kommen wird“, so Hummels, der aktuell unter Claudio Ranieri aber auch keinen Stammplatz inne hat.