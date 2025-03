Bayern siegt dominant und deutlich – Bayer mit Horror-Noten

Nicht nur deutsche Fußballfans schauten am Mittwochabend gespannt auf das brisante Aufeinandertreffen vom FC Bayern und Bayer Leverkusen. In der ausverkauften Allianz Arena stand das Hinspiel des Achtelfinals auf dem Programm. Harry Kane (9.) setzte nach Vorarbeit von Michael Olise per Kopf auch schon sehr früh das erste Ausrufezeichen und brachte die Hausherren in Führung.

Jeremie Frimpong (13.) hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an einer starken Parade von Manuel Neuer. Wenig später hätte Jamal Musiala (21.) nach einer Ecke per Kopfball auf 2:0 erhöhen können, dieses Mal verhinderte die Latte ein Tor. Bis dahin waren die Bayern die stärkere Mannschaft und setzten Bayer gehörig unter Druck.

Im weiteren Verlauf der Partie ging es mitunter auch etwas ruppiger zu. So wurden Nordi Mukiele und Konrad Laimer (39.) infolge eines Tumults von Schiedsrichter Michael Oliver jeweils mit der Gelben Karte bedacht. Vor dem Halbzeitpfiff gelang es den Bayern keine der zahlreichen Chancen zu verwerten. Torabschlüsse von Leverkusen waren hingegen Mangelware. Die Stars beider Teams – Musiala bei den Bayern und Florian Wirt bei Leverkusen – konnten bis dato noch nicht auftrumpfen.

Bayern dominant bis zum Schlusspfiff

Auch in Halbzeit zwei überschlugen sich die Ereignisse. In der 54. Spielminute nutzte Musiala einen fatalen Bock von Matej Kovar zum 2:0 aus. Für Neuer war die Partie anschließend vorbei. Der Bayern-Kapitän musste verletzt vom Platz, dafür debütierte Jonas Urbig für Bayern und gleichzeitig auch in der Champions League.

Mukiele setzte den nächsten erwähnenswerten Punkt im Spiel. Nach einem Foul an Coman (62.) handelte sich der Franzose die zweite Gelbe Karte ein und musste früher unter die Dusche, erwies der Mannschaft von Xabi Alonso damit einen Bärendienst. Ergebnis und Platzverweis zwangen Leverkusen nun noch tiefer zu stehen, um Schadensbegrenzung zu betreiben.

Der eingewechselte Edmond Tapsoba verursachte zum Leid aller Bayer-Fans auch noch einen Elfmeter gegen Kane, den der Engländer selbst zum 3:0 (74.) einschweißte. Was folgte war sehr viel Ballbesitz für den Rekordmeister ohne weiteren Ertrag und eine Leverkusener Mannschaft, die den Abpfiff herbeisehnte. Nach sechs Minuten Nachspielzeit war es dann auch so weit. Und Bayer 04 hat in der kommenden Woche ein dickes Brett zu bohren, wenn sie dieses Ergebnis im Rückspiel noch umbiegen wollen.

Torfolge

1:0 Kane (9.): Olise dribbelt von außen am Sechzehner, zieht eine stramme Flanke in den Strafraum. Dort rennt Kane dem Ball entgegen, Mukiele agiert weniger zielstrebig und verliert das direkte Duell. Kane trifft den Ball per Kopf ideal und netzt ein.

2:0 Musiala (54.): Flanke von Kimmich auf den langen Pfosten, der Ball flutscht Kovar durch die Finger. Musiala ist der Nutznießer, er reagiert schneller als Hermoso und spitzelt den Ball einfach über die Linie.

3:0 Kane (74.): Tapsoba klammert im Strafraum gegen Kane. Schiedsrichter Oliver geht nach draußen und schaut sich die Situation an. Klare Sache, Elfmeter. Kane geht selbst zum Punkt und lässt Kovar keine Chance.

Die Noten für Bayern München

Eingewechselt:

58‘ Jonas Urbig (2) für Manuel Neuer

67‘ Josip Stanisic (2,5) für Konrad Laimer

67‘ Leroy Sané (2,5) für Kingsley Coman

89‘ João Palhinha (-) für Leon Goretzka

89‘ Eric Dier (-) für Minjae Kim

Die Noten für Bayer Leverkusen

Eingewechselt:

67‘ Edmond Tapsoba (5) für Amin Adli

80‘ Arthur (-) für Jeremie Frimpong

80‘ Patrik Schick (-) für Florian Wirtz

80‘ Aleix Garcia (-) für Granit Xhaka

87‘ Emiliano Buendía (-) für Alejandro Grimaldo