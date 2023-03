Real will Null-Tore-Stürmer | Klopp hält an Bellingham fest

Keine Tore, viel Interesse

Richarlison überzeugte bei der WM für Brasilien. Doch sein Wechsel zu Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer war bislang ein Reinfall. Null Tore in 17 Premier League-Spielen, so die Bilanz des Stürmers. Umso überraschender, dass er nun laut der ‚Mundo Deportivo‘ auf der Liste von Real Madrid steht. Laut ‚Calciomercato.com‘ hat zudem Juventus Turin Interesse am Null-Tore-Stürmer.

Klopp hält an Bellingham-Plan fest

Jürgen Klopp will im Sommer Jude Bellingham von Borussia Dortmund verpflichten. Daran ändert auch die derzeitige Leistungsexplosion der Youngsters Harvey Elliott und Stefan Bajcetic nichts. Laut der ‚Daily Mail‘ hält der Liverpool-Trainer an seinem Bellingham-Plan zur „Stärkung des Mittelfelds“ fest. Auch Mason Mount (FC Chelsea) und Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers) bleiben auf der Agenda.

Kessiés einfache Wahl

Franck Kessié wechselte im Sommer ablösefrei vom AC Mailand zum FC Barcelona. Trotz zahlreicher anderer Optionen war seine Wahl auch wegen Trainer Xavi schnell klar, wie er der ‚Sport‘ und ‚Mundo Deportivo‘ verrät: „Wenn dich so ein großer Spieler anruft, um sie zu überzeugen, braucht man kaum Zeit zum Nachdenken. Die Entscheidung war damit getroffen.“ Obwohl Kessié kein Stammspieler ist, will er unbedingt bei Barça bleiben: „Ich sehe mich noch in vielen Jahren hier.“