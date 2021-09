Vorfreude auf CR7 | Modric feiert Geburtstag

CR7 der Größte

Das bevorstehende Manchester United-Debüt von Cristiano Ronaldo versetzt die englische Presse in den Ausnahmezustand. Erstmals seit zwölf Jahren wird der portugiesische Superstar wieder im Dress der Red Devils auflaufen. Dabei plant der 36-Jährige seine Heimkehr in der Startelf zu feiern. „Ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen“, zitieren gleich mehrere Zeitungen Ronaldo. Der ‚Daily Express‘ bezeichnet die Rückkehr von CR7 als „das größte Geschenk für die Fans“. Auch der ‚Daily Star‘ hat ein Superlativ parat: „Der größte Deal in der Geschichte“. Groß, größer, Ronaldo.

Ein Jahrzehnt Modric

Am gestrigen Donnerstag feierte Luka Modric seinen 36. Geburtstag. Die ‚as‘ nahm die Gelegenheit war, dem „ewig jungen“ Kroaten eine Titelstory zu widmen: „Zehn Jahre mit der Zehn“. Der Mittelfeldmaestro geht mittlerweile in seine zehnte Saison bei Real Madrid. „Wird es seine letzte sein?“, fragt die ‚as‘. Im Juni 2022 läuft der Vertrag von Modric aus, im darauffolgenden Winter will der Altmeister bei der WM in Katar noch einen letzten Tanz mit der kroatischen Nationalmannschaft wagen. Dann am liebsten noch als Profi der Königlichen. „Niemand wird glücklicher sein als ich, wenn ich in Madrid in Rente gehen kann“, sagte Modric einst. Ein Traum in weiß.

Barças neuer Sturm„tank“

„Der Panzer, den Koeman wollte“, prangt auf der heutigen Titelseite der katalanischen ‚Sport‘. Doch handelt es sich nicht um einen extravaganten Fahrzeugtraum, den sich Barcelonas Cheftrainer Ronald Koeman erfüllte, sondern um die Präsentation von Neuzugang Luuk de Jong. „Ich bin fit und bereit“, kündigte der Niederländer bei seiner Vorstellung an. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ freut sich auf „den neuen Luuk“.