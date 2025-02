Monza holt vertragslosen Baldé

Im Abstiegskampf will der AC Monza nichts unversucht lassen. Die Italiener verpflichten Keita Baldé und statten den Stürmer mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus. Seit dem 1. Januar war der 29-Jährige ohne Klub, zuvor spielte er für Sivasspor in der türkischen Süper Lig.

Baldé war lange Nationalspieler des Senegal und hat in 40 Einsätzen für sein Land sechs Tore geschossen. Ausgebildet wurde der Offensivspieler in La Masia, der berühmten Jugendakademie des FC Barcelona. Den Großteil seiner Profikarriere verbrachte Baldé in der Serie A (185 Einsätze) und in der Ligue 1 (44 Einsätze).