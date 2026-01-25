Barça-Transfer ausgeplaudert

Der Transfer von Hamza Abdelkarim (18) von Al Ahly zum FC Barcelona ist so gut wie perfekt. Wie der Sportdirektor des ägyptischen Erstligisten, Walid Salah El-Din, bestätigt, „wechselt Hamza Abdelkarim nach Barcelona. Ich wünsche ihm viel Erfolg, damit er dort seine Karriere fortsetzen, sich bei Barça etablieren und nicht nach Ägypten zurückkehren muss.“ Bereits in den vergangenen Tagen wurde von dem bevorstehenden Deal berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Leihe bis zum Ende der Saison, inklusive einer Kaufoption von rund drei Millionen Euro. Durch leistungsabhängige Boni könnte der Gesamtpreis jedoch auf bis zu fünf Millionen Euro ansteigen. Der Stürmer hat sich bereits von seinen Teamkollegen bei Al Ahly verabschiedet und wird voraussichtlich nächste Woche in Katalonien eintreffen.