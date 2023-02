Köln verlängert mit Lemperle

Der 1. FC Köln setzt den Trend der Vertragsverlängerungen fort. Wie die Domstädter verkünden, wurde der Vertrag mit Angreifer Tim Lemperle vorzeitig bis 2025 verlängert. Das 21-jährige Eigengewächs ist damit nach Florian Kainz und Mark Uth der nächste Profi, der bei den Domstädtern einen neuen Kontrakt erhält. In Kürze soll auch das Arbeitspapier mit Innenverteidiger Timo Hübers ausgeweitet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lemperle verpasste aufgrund einer Sprunggelenksverletzung weite Teile der Saison und kam in der Bundesliga insgesamt nur 80 Minuten zum Einsatz. „Tim befindet sich aktuell in einer ganz entscheidenden Phase seiner Entwicklung. Er ist hoch veranlagt, hat gleichermaßen aber auch noch diverse Entwicklungsfelder, um den finalen Durchbruch zum Bundesliga-Spieler zu schaffen. Wir freuen uns sehr, Tim in dieser wichtigen Phase seiner Karriere auch über den Sommer hinaus weiter begleiten zu können, wollen ihn weiter fördern und fordern“ sagt Geschäftsführer Christian Keller.

Lese-Tipp

Köln: Zwei Verlängerungen in der Tasche