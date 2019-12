Bei Borussia Dortmund könnte sich in der Mittelfeld-Zentrale etwas tun im Januar. Mahmoud Dahoud würde man keine Steine in den Weg legen und auch Julian Weigl weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Benfica Lissabon ist interessiert und auch Hertha BSC hat angeklopft.

Als Neuzugang für die Sechs hat der BVB nach Informationen der ‚L’Équipe‘ den erst 19-jährigen Aurélien Tchouaméni auf dem Zettel. Der Youngster hat bei Girondins Bordeaux in dieser Spielzeit den endgültigen Durchbruch geschafft, stand schon zwölfmal in der Startelf. In der Ligue 1 überzeugt Tchouaméni mit einer guten Zweikampfquote. Nach seinen zahlreichen Balleroberungen spielt der französische Juniorennationalspieler den Ball gerne zügig in die Spitze.

Bordeaux lässt die Tür offen

Dortmund hat Tchouaméni schon länger im Blick. Bereits im Sommer 2018 beschäftigten sich die BVB-Bosse mit dem Talent. Mittlerweile hat der Franzose einen Sprung gemacht und könnte eine sofortige Verstärkung sein.

Tchouaménis Vertrag läuft noch bis 2022. Bordeaux-Sportdirektor Eduardo Macia will einen Transfer aber zumindest nicht ausschließen, wenn die Ablöse stimmt: „Grundsätzlich wollen wir das Team verbessern und nicht verkaufen. Nur sehr gute Angebote könnten und ins Grübeln bringen, was das beste für die Mannschaft und den Verein wäre.“