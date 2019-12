Hertha BSC will mit Jürgen Klinsmann als neuem Leader und den Millionen von Investor Lars Windhorst in die obere Tabellenregion vordringen. Ein wesentlicher Baustein des Kaders der Zukunft soll Granit Xhaka werden. Und der 82-fache Nationalspieler ist Feuer und Flamme für das Projekt in der Hauptstadt.

Wie sein Berater José Noguera gegenüber FT erklärt, hat Xhaka seinen Wechselwunsch für den Januar beim FC Arsenal hinterlegt: „Granit Xhaka ist sich mit Hertha einig. Er hat die Arsenal-Verantwortlichen und auch Mikel Arteta um Freigabe für den Wechsel nach Berlin gebeten“.

Arteta kämpft

Es gilt nun für die Hertha, einen Konsens hinsichtlich der Ablöse mit den Gunners zu finden. Bis 2023 läuft Xhakas Vertrag in London noch. Der neue Trainer Mikel Arteta würde den Mittelfeldspieler eigentlich gerne halten. „Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, wie sehr ich ihn mag, was ich von ihm erwarte und wie wichtig er für das Team ist. Ich bin hier, um ihm zu helfen. Ich will ihm sagen, dass wir alle hinter ihm stehen. Nicht nur ich, sondern der ganze Klub“, so der Spanier vor dem Spiel gegen Bournemouth.

Vertrauen, das der Ex-Gladbacher von Vorgänger Unai Emery nicht bekam. Dieser hatte ihn als Kapitän abgesetzt und auf die Tribüne verbannt, nachdem sich Xhaka nach wüsten Beschimpfungen mit einer Gruppe Arsenal-Fans angelegt hatte. Die Unterstützung vom neuen Trainer kommt aber wohl zu spät. Xhaka will weg. Zur Hertha.