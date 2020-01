Shkodran Mustafi könnte es in diesem Winter angeblich in die türkische Süper Lig ziehen. Wie die Zeitung ‚Fotomac‘ berichtet, besteht großes Interesse seitens der Istanbuler. Eine Delegation des deutschen Weltmeisters von 2014 befinde sich auf dem Weg in die Türkei, um Gespräche über eine mögliche Leihe zu führen.

Bei Arsenal ist der 27-jährige Mustafi weitestgehend außen vor. Aus der laufenden Saison stehen für den Innenverteidiger lediglich drei Premier League-Einsätze zu Buche, ansonsten schaffte es Mustafi meistens nicht einmal in den Kader. Sein Vertrag bei den Gunners läuft noch bis 2021.