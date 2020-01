Steve Mounié von Huddersfield Town könnte bald in Deutschland spielen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist der Angreifer bei mehreren deutschen und französischen Klubs ins Visiser geraten. Einen konkreten deutschen Klub bennent die Sportzeitung jedoch nicht, aus Frankreich soll vor allem Ex-Klub Olympique Nîmes mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen liebäugeln.

Mounié war im Sommer 2017 für 13 Millionen Euro zu Huddersfield gewechselt. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß hauptsächlich nur zu Jokereinsätzen und steht selten in der Startelf. In zwölf Ligaspielen konnte er nur zwei Tore erzielen. Sein Vertrag beim englischen Zweitligisten läuft 2021 aus.