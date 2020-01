Beim SV Werder Bremen werden im Januar einige Steine umgedreht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, muss sich das Trio Ömer Toprak (30), Nuri Sahin (31) und Sebastian Lang (28) neu beweisen. Alle drei stehen aus unterschiedlichen Gründen auf dem Prüfstand:

BVB-Leihe Toprak konnte verletzungsbedingt nur vier Spiele bestreiten und muss den Nachweis antreten, eine echte Verstärkung sein zu können. In dem Fall würde Werder die Kaufoption wohl ziehen. Sahin seinerseits startete gut in die Saison, verlor aber immer mehr den Faden und später dann das Zutrauen von Trainer Florian Kohfeldt. An dem aus Mönchengladbach ausgeliehenen Rechtsverteidiger Lang bestehen eher grundsätzliche Zweifel. Ihm wurde zuletzt sogar der positionsfremde und dazu noch angeschlagene Maximilian Eggestein vorgezogen.