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Update Premier League

United feuert Carrick

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
Michael Carrick hebt entschuldigend die Hand @Maxppp

Manchester United hat die Entlassung von Michael Carrick vollzogen. Das berichtet ‚The Athletic‘. Als Nachfolger steht US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino in den Startlöchern.

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Carrick leitete in den vergangenen Tagen zwar noch das Training der Red Devils, dass er gehen muss, war da aber schon ein offenes Geheimnis. United ist in der Premier League seit acht Partien sieglos und belegt Abstiegsplatz 18.

Update (11:40 Uhr): Mittlerweile hat Manchester United Carricks Entlassung bestätigt. Ein Nachfolger soll „so schnell wie möglich“ verkündet werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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