Verstärkung für Augsburgs Offensive

Auf den letzten Metern schlägt auch der FC Augsburg noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Nach Klubangaben wechselt der Spanier Pep Biel von Olympiakos Piräus in die Fuggerstadt. Es handelt sich um ein Leihgeschäft, das auch eine Kaufoption umfasst. „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen geklappt hat. Der FC Augsburg ist ein ambitionierter und familiärer Klub, bei dem ich vor allem an meine erfolgreiche Zeit in Kopenhagen anknüpfen möchte. Dabei hilft es natürlich, dass ich mit Jess auf einen Trainer treffe, der genau weiß, wie er meine Stärken am besten einsetzen kann“, sagt Biel über seine Unterschrift.

FCA-Trainer Jess Thorup kennt Biel noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Kopenhagen. Dort war der vielseitige Offensivmann, bevorzugt auf der Zehn im Einsatz, einer der Leistungsträger, ehe im Sommer 2022 der Wechsel nach Piräus folgte. Anfangs überzeugte Biel auch dort, in dieser Saison kommt der 27-Jährige aber nicht mehr über die Rolle des Reservespielers hinaus.